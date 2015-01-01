31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu Powrót Drukuj Blisko 4 kilogramy różnego rodzaju narkotyków oraz niemal 330 tysięcy złotych w gotówce zabezpieczyli policjanci z Otwocka. W ręce kryminalnych trafił 31-latek podejrzany o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Dzięki wzorowej współpracy Policji i Prokuratury Rejonowej w Otwocku, sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Narkotyki, zwłaszcza substancje twarde, niszczą zdrowie i dewastują życie społeczne. Ich zażywanie nieuchronnie prowadzi do konfliktów z prawem, choćby z uwagi na sam fakt nielegalnego posiadania. Dlatego funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku nieustannie infiltrują środowisko przestępcze, aby skutecznie eliminować z rynku niebezpieczne środki i pociągać do odpowiedzialności osoby uczestniczące w ich obrocie.



Dzięki dokładnemu rozpoznaniu oraz zastosowaniu zaawansowanych metod pracy operacyjnej, kryminalni wpadli na trop 31-letniego mieszkańca, który według ustaleń mógł posiadać oraz wprowadzać do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.



Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny i poddali go skrupulatnej obserwacji. Gdy zyskali pewność co do jego przestępczej działalności, przystąpili do dynamicznego zatrzymania.

W trakcie działań funkcjonariusze zlikwidowali magazyn nielegalnych substancji, zapobiegając ich trafieniu na ulice powiatu otwockiego. Łącznie zabezpieczono blisko 4 kg różnego rodzaju narkotyków, w tym: 2585 kg ziela konopi, 422 mefedronu, 368g amfetaminy, 197g metamfetaminy, 255g MDMA oraz 119g haszyszu.



Oprócz nielegalnych środków, na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 330 000 złotych.



Zatrzymany 31-latek trafił do policyjnej celi. Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła w tej sprawie śledztwo, przedstawiła mężczyźnie zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających oraz skierowała do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego.



Sąd w pełni przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy.



To już kolejna udana realizacja otwockich kryminalnych, podczas której zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających. Dzięki doskonałej i sprawnej współpracy policji z prokuraturą kolejna osoba podejrzana o przestępczość narkotykową trafiła za kratki.

podkom. Patryk Domarecki/ea

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych

31-latek podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni przejęli blisko 4 kg narkotyków i ponad 330 tysięcy złotych