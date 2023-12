8 lat pozbawienia wolności grozi 51-letniemu mieszkańcowi Otwocka, który w domu posiadał nielegalny arsenał Data publikacji 06.12.2023 Powrót Drukuj Otwoccy kryminalni przy wsparciu Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru CBŚP zatrzymali 51-letniego mężczyznę, który w domu posiadał nielegalny arsenał. Policjanci podczas akcji zabezpieczyli pistolet, rewolwer, ponad 100 sztuk amunicji oraz gotówkę w kwocie 10 000 złotych i 500 Euro.

Kryminalni infiltrują środowiska przestępcze, by pozyskiwać cenne informacje na temat przestępczości na terenie powiatu otwockiego. Operacyjni często są niezauważani na otwockich ulicach, dzięki czemu mogą pozyskiwać wiadomości niedostępne dla innych policjantów. Tak było tym razem. Kryminalni uzyskali informację o mężczyźnie zamieszkującym na terenie Otwocka, który może posiadać broń palną bez wymaganego zezwolenia. Policjanci w takim przypadku każdorazowo pogłębiają wiedzę o uzyskanej informacji i sprawdzają jej wiarygodność. Już wstępne ustalenia wskazywały na to, że 51-latek posiada broń palną. Kryminalni starannie zaplanowali akcję, podczas której mieli zatrzymać mężczyznę i zabezpieczyć nielegalną broń oraz amunicję.

Otwoccy policjanci przeprowadzili czynności przy wsparciu funkcjonariuszy i sprzętu z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru CBŚP. Kryminalni, by zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa, zdecydowali się na zatrzymanie 51-latka, gdy ten będzie wysiadał z pojazdu. Mężczyzna był zupełnie zaskoczony policyjną akcją. Gdy funkcjonariusze poinformowali o przyczynach zatrzymania, 51-latek przyznał, że posiada w domu broń i amunicję. Następnie przy pomocy psa służbowego szkolonego do poszukiwań materiałów wybuchowych, policjanci przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego mężczyzny. Kryminalni zabezpieczyli pistolet o kalibrze 9mm, rewolwer o kalibrze 6mm oraz ponad 100 sztuk amunicji.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

W sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku, która po przeanalizowaniu materiału zebranego w sprawie zawnioskowała do sądu o zastosowanie wobec 51-latka najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

sierż. szt. Patryk Domarecki/ea