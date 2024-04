Kryminalni zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków oraz zabezpieczyli ponad 66 kilogramów mefedronu Data publikacji 03.04.2024 Powrót Drukuj Otwoccy kryminalni kolejny raz zadali dotkliwy cios przestępczości narkotykowej, likwidując magazyn i linię produkcyjną narkotyków w podwarszawskim Józefowie. Policjanci na miejscu zatrzymali dwóch mężczyzn, zabezpieczyli ponad 66 kilogramów mefedronu oraz sprzęt i urządzenia służące do produkcji narkotyków. Zatrzymany 63-latek na wniosek otwockiej prokuratury trafił do aresztu na 3 miesiące grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że na jednej z posesji na terenie Józefowa, może odbywać się proceder produkcji narkotyków. Kryminalni obserwowali podejrzaną działkę czekając, aż pojawią się osoby mogące mieć związek z przestępczą działalnością. Na posesję przyjechali dwaj mężczyźni, wtedy policjanci przystąpili do działania. Kryminalni wyczuli silny charakterystyczny zapach narkotyków i postanowili niezwłocznie przeszukać magazyn znajdujący się na działce.

Podczas przeszukania operacyjni ujawnili dużą profesjonalną linię produkcyjną, wyposażaną w nowoczesny sprzęt do produkcji narkotyków. Magazyn był podzielony na pomieszczenia, w których następowały po sobie kolejne etapy produkcyjne, od magazynu na prekursory, poprzez mieszalnie z reaktorem, aż po suszarnię, w której krystalizował się gotowy produkt.

Operacyjni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 63 lat.

Otwoccy śledczy i technicy pracowali na miejscu przez kilkanaście godzin, przy wsparciu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczając ponad 66 kilogramów substancji psychotropowych w postaci mefedronu, znaczne ilości prekursorów oraz urządzenia i przyrządy do produkcji narkotyków. Na podstawie zabezpieczonych na miejscu śladów substancji oraz odpadów chemicznych, policjanci oszacowali jak długo trwała przestępcza działalność oraz jaka ilość narkotyku mogła zostać wyprodukowana.

Starszy z mężczyzn usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych w postaci mefedronu, wytwarzania znacznej ilości środków psychotropowych oraz posiadania przyrządów służących i przeznaczonych do wytwarzania substancji psychotropowych w postaci mefedronu. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zawnioskował, do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku, a 63- latek trafił do aresztu na 3 miesiące. To już kolejna linia produkcyjna zlikwidowana przez otwockich kryminalnych. O podobnej sprawie pisaliśmy tutaj LINK.

Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji szacuje się na blisko 2 000 000 złotych.

Narkotyki, w tym mefedron uzależniają, co powoduje konsekwencje społeczne oraz zdrowotne. Skład chemiczny tego typu substancji jest stale modyfikowany, dlatego mefedron jest jednym z narkotyków, który wyrządza największe spustoszenie w organizmie człowieka.

W sprawie powadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku.

sierż. szt. Patryk Domarecki/bs

