Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000 zł Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Otwocka zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w ubiegłym tygodniu zatrzymali 25-letniego mieszkańca Warszawy. Mężczyzna podejrzany jest m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Zatrzymanie mężczyzny jest kontynuacją głośnej sprawy z lipca, kiedy to zostało zatrzymanych 8 mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Mężczyzna na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Otwoccy kryminalni bezwzględnie zwalczają przestępczość narkotykową na terenie, nie tylko powiatu otwockiego, ale również na obszarze całego garnizonu stołecznego. Przykładem tego jest realizacja przeprowadzona przez policjantów wraz z Prokuraturą Rejonową w Otwocku. Kiedy to w lipcu, w tym samym czasie zostało zatrzymanych 8 osób w wieku od 23 do 34 lat. Byli to mężczyźni podejrzani o wprowadzanie do obrotu 90 kg środków odurzających, których czarnorynkową wartość szacuje się na 4 300 000 zł. Wówczas prokuratura sformułowała przeciwko zatrzymanym łącznie 142 zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Więcej na ten temat możesz przeczytać TUTAJ. Policjanci po zakończonej realizacji nadal prowadzili czynności operacyjne, by ustalić i zatrzymać kolejne osoby zamieszane w przestępczy proceder. Mozolna praca operacyjna doprowadziła policjantów do kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej, który do tej pory pozostawał nieuchwytny. W ubiegłym tygodniu nastąpił przełom. Kryminalni ustalili adres pod którym przebywa 25-latek zaangażowany w przestępczy proceder. Mężczyzna był również poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku.

Otwoccy kryminalni przy wsparciu policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie weszli do warszawskiego mieszkania, w którym ukrywał się mężczyzna. 25-latek został zatrzymany.

Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku usłyszał w sumie 25 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających w ilości 38 kilogramów. 25-latek jest już 12 osobą zatrzymaną w prowadzonym śledztwie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokuratura Rejonowa w Otwocku zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie wobec 25-latka najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzją Sądu Rejonowego w Otwocku, mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina. Środki odurzające mają negatywny wpływ na organizm człowieka. Powodują negatywne skutki zarówno zdrowotne, jak i społeczne. Szczególnie narażone i podatne na ich wpływ są młode osoby, dlatego każde działanie policjantów eliminujące narkotyki z otwockich ulic jest cegiełką na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

mł. asp. Patryk Domarecki/bś

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.

Mężczyzna związany z zorganizowaną grupą przestępczą trafił do aresztu. W tle narkotyki o czarnorynkowej wartości 4 300 000zł.