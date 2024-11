Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku Powrót Drukuj Otwoccy policjanci w tym roku zlikwidowali już trzecie laboratorium produkujące „białą śmierć”. Tym razem policjanci zlokalizowali laboratorium na tyłach jednej z otwockich posesji. Mundurowi zatrzymali 48-latka podejrzanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, posiadanie oraz wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli mefedron, 4-CMC, oraz 140 litrów 4-metylopropiofenolu. Podejrzany na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. W sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej prowadzą stałą analizę wszystkich zebranych informacji na temat przestępczości narkotykowej na terenie powiatu otwockiego. Na podstawie zebranych informacji wyznaczają kierunki w prowadzonych działaniach, by jak najskuteczniej zwalczać przestępczość narkotykową.

W ostatnim okresie policjanci ujawnili w kilku miejscach odpady poprodukcyjne narkotyków syntetycznych. Wniosek był jeden, na podległym terenie prowadzona jest nielegalna produkcja narkotyków syntetycznych. Policjanci, wykorzystując doskonałe rozpoznanie terenu oraz metody pracy operacyjnej ustalili, że w sprawę może być zamieszany 48-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.

Mundurowi ustalili, że mężczyzna może poruszać się mercedesem, którym przewozi narkotyki.

Policjanci zatrzymali 48-latka na ul. Majowej w Otwocku. Sprawdzili mężczyznę na zawartość środków odurzających w organizmie. Badanie wskazało obecność amfetaminy, metamfetaminy oraz marihuany. Podczas przeszukania pojazdu mężczyzny policjanci ujawnili amfetaminę i marihuanę. Następnie funcjonariusze przeszukali dom 48-latka, gdzie znaleźli kolejne narkotyki. Policjanci w sumie zabezpieczyli ponad 105 gramów różnych narkotyków. Jednak mundurowi szukali dalej miejsca, w którym mogły być produkowane narkotyki syntetyczne.

Policjanci w pomieszczeniach gospodarczych odkryli laboratorium do produkcji mefedronu. Zabezpieczyli mefedron, 4-CMC, 4-metylopropiofenon w formie płynnej w ilości około 140 litrów oraz prekursory do produkcji mefedronu. Na miejsce skierowano grupę operacyjno-procesową z technikiem kryminalistyki.

Policjanci współpracowali z biegłymi z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy dokonali analizy składu chemicznego zabezpieczonych substancji.

Zatrzymany 48-latek usłyszał w prokuraturze zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, posiadania oraz wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W powyższej sprawie zostało wszczęte śledztwo w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku. Prokurator po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zawnioskował do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku, a 48- latek trafił do aresztu na 3 miesiące.

To już kolejne laboratorium „białej śmierci” zlikwidowane przez otwockich policjantów w tym roku.

Narkotyki, w tym mefedron, uzależniają, co powoduje konsekwencje społeczne oraz zdrowotne. Skład chemiczny tego typu substancji jest stale modyfikowany, dlatego mefedron jest jednym z narkotyków, który wyrządza największe spustoszenie w organizmie człowieka.

podkom. Patryk Domarecki/bś

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku