5 osób zatrzymanych oraz zabezpieczony towar o wartości 5 000 000 zł, tak zakończyła się ostatnia realizacji kryminalnych zwalczających przestępczość gospodarczą Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Operacyjni z Otwocka zatrzymali 5 podejrzanych o obrót towarami z naniesionymi podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Policjanci zabezpieczyli 3 samochody dostawcze przystosowane do pełnienia funkcji mobilnych magazynów, blisko 8 500 sztuk perfum, których szacowana wartość w przypadku oryginalnych produktów wynosiłaby 5 000 000 złotych. 2 mężczyzn zostało objętych dozorem policji. Pozostali 3 podejrzani na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafili do aresztu.

Otwoccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej na terenie powiatu otwockiego, zaobserwowali, że na lokalnym rynku pojawiła się duża liczba perfum z naniesionymi podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Sprzedaż była prowadzona głównie przez Internet. Policjanci, korzystając z nowoczesnych metod pracy operacyjnej, podążali wirtualnym śladem przestępców. Pierwszego oszusta wyśledzili w Warszawie.

24-latek usłyszał zarzuty obrotu towarami z naniesionymi podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Otwocku zastosowała wobec podejrzanego dozór policji.

Pierwsze zatrzymanie było wierzchołkiem góry lodowej. Policjanci, podążając tropem pieniędzy, ustalili kolejne osoby zaangażowane przestępczy proceder. Policjanci pracowali nad ustaleniem, gdzie figuranci przechowują podrobione perfumy. Było to o tyle trudne, że przestępcy korzystali z mobilnych magazynów, za które służyły im specjalnie przystosowane do tego samochody dostawcze. Kryminalni zgodnie ze starą maksymą po nitce do kłębka ustalili, że „mobilne magazyny” oraz podejrzani będą przebywać w nocy z 13 na 14 listopada w Wólce Kosowskiej. Policjanci zdecydowali się na nocną realizację, podczas której zatrzymali kolejnych 4 podejrzanych. Byli to trzej obywatele Armenii w wieku od 27 do 33 lat oraz 34-letni obywatel Polski.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty obrotu towarami z naniesionymi podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Według zebranego materiału ich przestępcza działalność była prowadzona od 2022 roku.

Policjanci zabezpieczyli 3 samochody dostawcze specjalnie przystosowane do pełnienia funkcji mobilnych magazynów, 1 samochód osobowy, blisko 8 500 sztuk perfum, których szacowana wartość w przypadku oryginalnych produktów wynosiłaby 5 000 000 złotych. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie 19 700 zł.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, wobec 34-letniego obywatela Armenii zastosował dozór policji. Wobec reszty podejrzanych zawnioskował, do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych, w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku, a podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące.

podkom. Patryk Domarecki/ks

