Zlikwidowana nielegalna linia produkcyjna środków farmaceutycznych, zabezpieczono ponad tonę różnych farmaceutyków Data publikacji 24.02.2025 Policjanci z Otwocka zlikwidowali nielegalną linię produkującą środki farmaceutyczne. Zabezpieczyli prokainę w ilości 354 kg w postaci kryształu, 928 l prokainy w formie płynnej, 264 kg lidokainy w formie kryształu oraz inne związki chemiczne, które czekają na identyfikację. Mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 oraz 31 lat. Podejrzani na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej prowadzą stałą analizę wszystkich zebranych informacji na temat przestępczości narkotykowej na terenie powiatu otwockiego. W ostatnim czasie ustalili, że na jednej z posesji na terenie Otwocka, może dochodzić do przestępczej działalności, polegającej na nielegalnej produkcji farmaceutyków. Praca operacyjna i procesowa pozwoliła ustalić policjantom dokładny adres hali. Policjanci przeszukali posesję, na której znaleźli nielegalną linię produkcyjną niebezpiecznych dla zdrowia organicznych związków chemicznych, takich jak prokaina oraz lidokaina. Hala była podzielona na pomieszczenia, w których następowały po sobie kolejne etapy produkcji farmaceutyków.

Otwoccy śledczy i technicy przy wsparciu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, pracowali na miejscu przez kilkanaście godzin, zabezpieczając prokainę w ilości 354 kg w postaci kryształu, 928 l prokainy w formie płynnej, 264 kg lidokainy w formie kryształu oraz inne związki chemiczne, które czekają na identyfikację.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 31 lat. Operacyjni ustalili, że prowadzona przez mężczyzn działalność miała charakter międzynarodowy. Mężczyźni sprowadzali substancje chemiczne z Chin, w Polsce wytwarzali prokainę oraz lidokainę, a gotowy produkt trafiał do Zachodniej Europy. Wytwarzane przez mężczyzn farmaceutyki, takie jak prokaina oraz lidokaina są stosowane, jako syntetyczne wypełniacze do środków odurzających, takich jak kokaina.

Mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz wytwarzania sfałszowanych produktów leczniczych.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku w powyższej sprawie wszczęła postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz wytwarzania sfałszowanych produktów leczniczych. Prokurator zawnioskował do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie wobec podejrzanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku, a mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące.

Farmaceutyki wytwarzane nielegalnie stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia. Ich skład nie jest sprawdzany, a podczas ich produkcji nie są zachowywane żadne środki bezpieczeństwa. Przestępcy, chcąc osiągnąć jak największe profity, stosują w produkcji niebezpieczne substancje chemiczne, np. takie jak aceton.

podkom. Patryk Domarecki/ea