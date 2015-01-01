Kolejne uderzenie w zorganizowaną przestępczość samochodową, 8 osób aresztowano Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP oraz funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przy wsparciu licznych jednostek z całego kraju, przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę realizację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano 16 osób zamieszanych w kradzieże pojazdów, legalizację pojazdów oraz wyłudzenia odszkodowań. Policjanci zabezpieczyli m.in. 7 pojazdów, 169 000 zł oraz blisko 3 kg środków zabronionych.

Sprawa swój początek miała w listopadzie ubiegłego roku, kiedy doszło do pierwszego uderzenia w zorganizowaną przestępczość samochodową. Wtedy policjanci z Otwocka oraz stołecznej samochodówki zatrzymali 8 osób podejrzanych, m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem, oszustwa przy sprzedaży samochodów, włamania do samochodów i kradzież mienia, paserstwo i oszustwa ubezpieczeniowe. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Policjanci po sukcesie pierwszej realizacji dalej pracowali nad sprawą, działając dwutorowo. Śledczy z Otwocka byli wspierani przez stołecznych operacyjnych z samochodówki.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Otwocku.

Miesiące wytężonej i mozolnej pracy śledczych oraz operacyjnych prowadziły do ustalenia kolejnych figurantów zaangażowanych w przestępczy proceder. W ubiegłym tygodniu, po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego policjanci zdecydowali się na kolejną realizację. Kluczem do powodzenia była współpraca oraz koordynacja. Policjanci musieli zatrzymać jednocześnie 16 osób w różnych częściach Polski.

W dynamicznych działaniach na terenie kilku województw udział wzięli policjanci z Otwocka oraz Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP. Skala operacji wymagała zaangażowania szerokich sił wsparcia, w tym: Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, policjantów z KWP w Gdańsku, specjalistów z Wydziałów Techniki Operacyjnej z KGP, KSP oraz KWP w Gdańsku.

Podczas akcji wykorzystano najnowocześniejszy sprzęt: georadar z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP oraz drony ze Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji. W związku z tym, że wśród figurantów związanych z przestępczością samochodową znajdował się również 35-latek podejrzany o obrót znacznymi ilościami środków odurzających, policjanci skorzystali ze wsparcia psa służbowego z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP do wykrywania narkotyków.

Zatrzymane osoby były powiązane z grupą dokonującą kradzieży z włamaniem pojazdów w Polsce oraz innych krajach UE. Przestępcy zajmowali się również m.in. legalizacją skradzionych samochodów, włamaniami do obiektów gospodarczych oraz paserstwem. Obszerny wątek w prowadzonym postępowaniu stanowią wyłudzenia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, polegający na celowym inscenizowaniu stłuczek. W grupie funkcjonował tzw. „kaskader”, wyszkolony do inicjowania kolizji. Po wykonaniu celowej kolizji miejsce kaskadera przejmował tzw. „wskoczek”, który podawał się za kierowcę i sprawcę kolizji, a następnie zgłaszał zdarzenie firmie ubezpieczeniowej. W ten sposób grupa wyłudziła blisko 2 miliony złotych.

Podczas realizacji, w wyniku przeszukań, policjanci odzyskali i zabezpieczyli, m.in. 7 różnych pojazdów w tym samochody osobowe oraz busy, gotówkę w kwocie 169 000 zł oraz 4 885 euro, blisko 3 kg narkotyków (około 1,9 kg amfetaminy, 700 g marihuany oraz blisko 200 g mefedronu). W trakcie przeszukania policjanci ujawnili również specjalistyczny narzędzia elektroniczne o wartości blisko 800 000 złotych, umożliwiający uruchomienie pojazdów, w tym tzw. "walizki", "gemboy'e", ”zagłuszarki”.

Spośród 16 zatrzymanych osób w wieku od 26 do 52 lat, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku, sąd zastosował wobec 8 z nich najsurowszy ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

8 pozostałych osób zostało objętych dozorem Policji. Część dozorów połączona jest z zatrzymaniem paszportów, zakazem opuszczania kraju oraz zakazami kontaktowania się.

Jeden z zatrzymanych, 35-latek usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

W prowadzonym postępowaniu w areszcie pozostaje już 15 osób, z których większość odpowiada za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczyły, m.in. włamań i oszustw ubezpieczeniowych, paserstwa oraz prania brudnych pieniędzy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Ta realizacja pokazuje, że kluczem do zwalczania przestępczości zorganizowanej jest współpraca i zaangażowanie wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo.

podkom. Patryk Domarecki/ea

Kolejne uderzenie w zorganizowaną przestępczość samochodową, 8 osób aresztowano

