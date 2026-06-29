Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań 73-letniej rowerzystki. Policja apeluje o rozsądek w czasie upałów Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj Wczorajsze popołudnie i wieczór upłynęły otwockim policjantów oraz służb ratunkowym na walce z czasem i ekstremalnym upałem. Dzięki natychmiastowej mobilizacji i skoordynowanym działaniom, zaginiona 73-latka, która zgubiła się podczas rowerowej wycieczki do sklepu, cała i zdrowa wróciła do rodziny. Sytuacja była niezwykle groźna z uwagi na panujące w całym kraju ekstremalne upały.

Szczęśliwy finał poszukiwań 73-letniej rowerzystki. Policja apeluje o rozsądek w czasie upałów

Szczęśliwy finał poszukiwań 73-letniej rowerzystki. Policja apeluje o rozsądek w czasie upałów

Szczęśliwy finał poszukiwań 73-letniej rowerzystki. Policja apeluje o rozsądek w czasie upałów

Szczęśliwy finał poszukiwań 73-letniej rowerzystki. Policja apeluje o rozsądek w czasie upałów

Wczoraj otwocki dyżurny otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 73-letniej seniorki. Kobieta wyjechała z domu rowerem do pobliskiego sklepu, jednak straciła orientację w terenie i nie potrafiła odnaleźć drogi powrotnej.

Z uwagi na wiek kobiety oraz panujący potworny upał, Komendant natychmiast ogłosił alarm dla jednostki. Liczyła się każda minuta – wielogodzinne przebywanie na słońcu bez dostępu do wody stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla życia seniorki.

Do działań poszukiwawczych, obok policjantów z Otwocka, natychmiast ruszyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratownicy ze Specjalistycznej Służby Ratownictwa Specjalistycznego (SRS). Skoncentrowane siły godzinami przeczesywały wytypowany rejon, sprawdzając drogi, bezdroża oraz tereny leśne.

Dzięki determinacji i świetnej współpracy wszystkich służb, w godzinach wieczornych kobieta została odnaleziona.

73-latka była wyczerpana i odwodniona, jednak na szczęście jej stan nie wymagał hospitalizacji. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej, cała i zdrowa została przekazana pod opiekę rodziny.

Niech ta sytuacja – w tym przypadku zakończona sukcesem – będzie poważnym ostrzeżeniem i przestrogą dla nas wszystkich na najbliższe dni. W całym województwie mazowieckim, jak i w całej Polsce, utrzymują się rekordowo wysokie temperatury, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa regularnie wysyła alerty ostrzegawcze.

Policjanci apelują, szczególnie do seniorów:

Ogranicz wyjścia z domu w godzinach południowych i popołudniowych 11:00 – 17:00, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze, zrezygnuj z opuszczania bezpiecznych, zacienionych miejsc.

Unikaj wysiłku fizycznego, jazda rowerem czy ciężkie prace w ogrodzie przy temperaturach sięgających blisko 40°C to prosta droga do udaru, odwodnienia lub zawału serca.

Nawadniaj organizm, pij regularnie duże ilości wody, nawet wtedy, gdy nie czujesz pragnienia.

Korzystaj z naturalnych metod schładzania pomieszczeń, zasłanianie okien w dzień, wietrzenie w nocy, noś przewiewne ubrania i nakrycie głowy.

Dbajmy o siebie nawzajem!

Jeśli widzisz osobę starszą, która wygląda na zagubioną, osłabioną lub siedzi przez dłuższy czas na pełnym słońcu – nie bądź obojętny. Zapytaj, czy potrzebuje pomocy, podaj wodę i w razie potrzeby alarmuj służby, dzwoniąc pod numer 112.

Jeden telefon może uratować ludzkie życie.

podkom. Patryk Domarecki/ea