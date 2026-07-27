Rozbite laboratorium syntetyków w podwarszawskim Józefowie. Policjanci zabezpieczyli 30 kg narkotyków i zatrzymali 25-latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Łodzi CBŚP, zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych. W ręce mundurowych wpadł 25-letni obywatel Mołdawii, poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu. Zabezpieczono około 20 kg gotowego produktu, 10kg produktu w trakcie krystalizacji oraz prekursory do jego produkcji. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

Dzięki doskonałemu rozpoznaniu środowiska przestępczego oraz precyzyjnie zaplanowanym działaniom, otwoccy kryminalni we współpracy z policjantami CBŚP wkroczyli na teren jednej z posesji w Józefowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że może tam znajdować się nielegalna fabryka narkotyków.

Na miejscu policjanci ujawnili w pełni wyposażone, profesjonalne laboratorium przeznaczone do produkcji mefedronu. Przestępczy proceder odbywał się przy użyciu specjalistycznego sprzętu – w pomieszczeniach znajdował się reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Ujawniono także odzież ochronną, w tym specjalne kombinezony i maski.

Ze względu na specyfikę produkcji narkotyków syntetycznych oraz niebezpieczeństwo związane z substancjami chemicznymi, do akcji zaangażowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy upewnili się, że przebywanie w pomieszczeniach jest bezpieczne i funkcjonariusze mogą bez przeszkód prowadzić dalsze czynności. W szczegółowych oględzinach miejsca zdarzenia uczestniczyli również biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy pobrali próbki zabezpieczonych środków do dalszych badań.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli około 20 kg, gotowego już mefedronu, około 10 kg substancji w fazie krystalizacji, kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych niezbędnych do wytwarzania narkotyku oraz specjalistyczne urządzenia tworzące linię produkcyjną „białej śmierci”.

Dzięki skutecznej akcji służb tysiące porcji niebezpiecznych syntetyków nie trafią na czarny rynek. Środki syntetyczne należą do jednych z najgroźniejszych substancji – skutki uboczne ich zażywania są nieprzewidywalne i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Na terenie posesji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Jak się okazało po weryfikacji w policyjnych systemach informatycznych, mężczyzna był poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Otwocku, która nadzoruje całe postępowanie. Zatrzymany 25-latek usłyszał zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku skierowała do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd w pełni przychylił się do wniosku, a mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

To już kolejne laboratorium narkotyków syntetycznych na terenie powiatu otwockiego. Otwocka Policja, ściśle współpracując z innymi służbami, zapowiada dalsze, bezwzględne i stanowcze działania ukierunkowane na zwalczanie tego niebezpiecznego procederu i eliminowanie z rynku substancji zagrażających życiu mieszkańców.

podkom. Patryk Domarecki

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu

Cios w narkobiznes. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg mefedronu i zatrzymali 25- latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu



Rozbite laboratorium syntetyków w podwarszawskim Józefowie. Otwoccy kryminalni wspólnie z CBŚP zlikwidowali laboratorium mefedronu, zabezpieczyli 30 kg narkotyków i zatrzymali 25-latka poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu