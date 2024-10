Połączone siły służb pozwoliły zlikwidować kolejną fabrykę narkotyków. Zabezpieczono 204 kilogramy klefedronu Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze kolejny raz zadali dotkliwy cios „handlarzom śmierci”, likwidując linię produkcyjną narkotyków na jednej z posesji w powiecie białobrzeskim. Otwoccy policjanci wspólnie z policjantami Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji oraz Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego, wspierani przez policjantów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” zatrzymali dwóch mężczyzn, zabezpieczyli 204 kilogramy klefedronu oraz urządzenia i prekursory służące do produkcji narkotyków. Zatrzymani na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w kwietniu br. zlikwidowali dużą fabrykę narkotyków w podwarszawskim Józefowie. Zabezpieczyli wtedy ponad 60 kg gotowego produktu oraz urządzenia służące do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych tworzące profesjonalną linię produkcyjną. Policjanci zatrzymali wtedy dwóch mężczyzn w wieku 27 i 63 lat. Więcej na ten temat możesz przeczytać TUTAJ.

Operacyjni z Otwocka, Warszawy oraz z Rzeszowa dalej infiltrowali środowisko przestępcze związane z produkcją narkotyków. Praca operacyjna i połączone siły służb pozwoliły ustalić kolejne osoby zaangażowane w produkcję substancji psychotropowych oraz zlokalizować posiadłość w powiecie białobrzeskim, na której mężczyźni produkują narkotyki, które z kolei trafiają nie tylko na ulice Otwocka, ale również na teren województwa mazowieckiego oraz podkarpackiego. Akcję zaplanowano i przeprowadzono tak, by mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku produkcji narkotyków.

Policjanci podczas szturmu na laboratorium narkotyków zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 44 oraz 45 lat.

Na miejscu policjanci ujawnili pomieszczenia zaadaptowane na laboratorium do produkcji narkotyków, wyposażone w mieszalnie z reaktorem, miejsca do przechowywania prekursorów oraz suszarnie, w której krystalizował się produkt. Policjanci zabezpieczyli 204 kg klefedronu oraz liczne prekursory do produkcji narkotyków. Taka ilość narkotyków mogła posłużyć do odurzenia ponad 500 000 osób. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków szacowana jest na 8 000 000 zł.

Policjanci współpracowali na miejscu z biegłymi z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy dokonali analizy składu chemicznego zabezpieczonych substancji.

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych policjanci ujawnili również amfetaminę należącą do 45- latka.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego w prowadzonym śledztwie, mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku usłyszeli zarzuty usiłowania wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, wytwarzania wbrew przepisom ustawy o narkomanii znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci 4-CMC (klefedron) oraz posiadania przyrządów służących do produkcji substancji psychotropowych. Dodatkowo 45-latek usłyszał zarzuty posiadania amfetaminy. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące

podkom. Patryk Domarecki/ea

Kryminalni zlikwidowali kolejną fabrykę narkotyków, zabezpieczyli 204 kilogramy klefedronu

